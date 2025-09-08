Генерал Попов: мощный удар по мосту в Кременчуге остановит поставки для ВСУ

Движение по мосту приостановлено, на опубликованных в Сети кадрах видно дорожное полотно, усыпанное обломками и деревянными элементами, по всей ширине переправы лежат щепки и фрагменты конструкций. Крюковский мост через реку Днепр является двухъярусным — по нему ездили автомобили и поезда.