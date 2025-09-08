Генерал Попов: мощный удар по мосту в Кременчуге остановит поставки для ВСУ

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области приостановит поставки новой техники для украинской армии, сообщил в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, минувшей ночью были нанесены удары по ряду важных для ВСУ военных объектов, среди которых мост в Кременчуге и аэродром Школьный в Одессе.
Движение по мосту приостановлено, на опубликованных в Сети кадрах видно дорожное полотно, усыпанное обломками и деревянными элементами, по всей ширине переправы лежат щепки и фрагменты конструкций. Крюковский мост через реку Днепр является двухъярусным — по нему ездили автомобили и поезда.
«Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», — отметил военный эксперт.
Попов добавил, что для ВС России ночь на 7 сентября была очень удачной в контексте поражения важных для ВСУ объектов.
Ранее генерал Попов сообщил, что удары по объектам в Одессе пресекли тайные поставки для ВСУ.