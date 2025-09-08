Открыто наследственное дело композитора Родиона Щедрина: что это значит

Сам факт заведения наследственного дела композитора Родиона Щедрина означает, что его наследники юридически заявили о своих правах, обратившись к нотариусу. Об этом проинформировал юрист Давид Адамс.
«Само “наследственное дело” у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства», — пояснил эксперт.
Наследственное дело открывается только по заявлению наследников — не государством и не нотариусом. Нотариус может лишь временно охранять имущество до начала процедуры.
Как пояснил эксперт, определение места открытия наследства регулируется гражданским кодексом и привязывается к последнему официальному месту проживания умершего.
Напомним, что 29 августа в возрасте 92 лет умер композитор и пианист Родион Щедрин.