Во Владивостоке открыт первый в стране филиал Национального центра «Россия»

Внутри Национального центра «Россия» посетителей встречают интерактивные экспозиции, объединяющие более 25 тематических локаций на трёх этажах. Экспозиция посвящена природному многообразию Приморья, современной науке, культуре, туризму, спорту и образованию. Особое внимание уделено героям, защищающим Россию, и значимым событиям современной истории. В центре можно «погрузиться» на дно Японского моря, пройти интерактивные квесты и узнать о перспективных экономических и инфраструктурных проектах края. Помимо выставочной части, в филиале планируют создать конгресс-холл для проведения диспутов и творческих мероприятий.