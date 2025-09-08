Во Владивостоке открыт первый в стране филиал Национального центра «Россия»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на открытии отметил, что филиал даст возможность познакомиться с историей края и его современными возможностями, в том числе для молодёжи, которая сможет активно участвовать в программах развития и профессионального становления.
«Филиал Национального центра “Россия” — действительно, точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая позволит посмотреть все те достопримечательности, проекты, которые сегодня реализуются в нашем регионе», — сказал Кожемяко.
Внутри Национального центра «Россия» посетителей встречают интерактивные экспозиции, объединяющие более 25 тематических локаций на трёх этажах. Экспозиция посвящена природному многообразию Приморья, современной науке, культуре, туризму, спорту и образованию. Особое внимание уделено героям, защищающим Россию, и значимым событиям современной истории. В центре можно «погрузиться» на дно Японского моря, пройти интерактивные квесты и узнать о перспективных экономических и инфраструктурных проектах края. Помимо выставочной части, в филиале планируют создать конгресс-холл для проведения диспутов и творческих мероприятий.
Генеральный директор Национального центра Наталья Виртуозова сообщила, что символом филиала выбран уссурийский тигр — гордый и величественный хищник, который отражает силу и характер Дальнего Востока. Она отметила, что созданный филиал станет новым местом силы и культурным центром, формирующим гордость за Россию и стимулирующим творческое и интеллектуальное развитие.
Праздничная программа сопровождалась выступлениями местных музыкальных и танцевальных коллективов, включая эстрадный оркестр и ансамбли народного танца, а также концертом известной певицы Евы Польны. Завершился концерт исполнением Государственного гимна России.
В филиале уже стартовала экскурсионная программа «Открой Приморский край», которая проходит ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Экскурсии бесплатные, группы формируются до 15 человек. Записаться можно онлайн через сайт Национального центра или присоединиться к группе при наличии свободных мест.
Филиалы Национального центра «Россия» создаются по распоряжению Президента Владимира Путина с целью демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну среди граждан.