Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

Ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя было отклонено. Об этом сообщил один из его адвокатов, уточнив, что уведомление об отказе поступило через Главное управление ФСИН.
До окончания срока отбывания наказания Олегу Митволю осталось менее девяти месяцев. По словам адвоката, сам Митволь был уведомлен об отказе администрации президента в помиловании.
— Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН, — цитирует адвоката Митволя ТАСС.
О том, что Митволь, которого осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании, стало известно 5 сентября. Комиссия также приняла во внимание мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.
4 сентября 2023 года суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года заключения в колонии. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен Митволь и как проходило его задержание.