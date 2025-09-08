Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

О том, что Митволь, которого осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании, стало известно 5 сентября. Комиссия также приняла во внимание мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.