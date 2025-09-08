Генерал Попов: ВСУ избегают дуэльной ситуации с подразделениями РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают дуэльной ситуации с подразделениями РФ, отметил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«ВСУ не хватает людей на передовой. Те три-четыре бригады резервные, которые сейчас сформированы, и уже вышли на линию соприкосновения не вводятся в полный контакт, в дуэльную ситуацию с нашими подразделениями», — отметил он.
По словам Попова, это связано с выжидательной позицией главкома ВСУ Сырского.
«Сырский до сих пор еще решает, где попробовать нанести ответный удар, или попытаться предотвратить наши наступательные действия, которые будут развиваться еще масштабнее и быстрее. Он пока еще в выжидательной позиции находится и не определился. Скорее всего, к середине месяца он определит для себя стратегически важные направления и начнет вводить эти резервы в действие», — объяснил эксперт.
Ранее Попов в разговоре с aif.ru отметил, что удары по военным объектам в Одессе помогают приостановить тайные поставки вооружения от стран Запада.