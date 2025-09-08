Генерал Попов: ВСУ избегают дуэльной ситуации с подразделениями РФ

«Сырский до сих пор еще решает, где попробовать нанести ответный удар, или попытаться предотвратить наши наступательные действия, которые будут развиваться еще масштабнее и быстрее. Он пока еще в выжидательной позиции находится и не определился. Скорее всего, к середине месяца он определит для себя стратегически важные направления и начнет вводить эти резервы в действие», — объяснил эксперт.