Наследники композитора Щедрина обратились к нотариусу

Наследственное дело выдающегося композитора Родиона Щедрина было открыто в Москве после того, как наследники обратились к нотариусу с соответствующим заявлением. Как пояснил РИА «Новости» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, факт регистрации дела в единой информационной системе нотариата свидетельствует о том, что кто-то из заинтересованных лиц подал первый документ — заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства.