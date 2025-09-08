Наследники композитора Щедрина обратились к нотариусу

Юрист подчеркнул, что открытие наследственного дела не происходит автоматически — нотариус начинает производство только после получения конкретного обращения от наследников, кредиторов или других заинтересованных лиц. Для наследников установлен шестимесячный срок с даты смерти для заявления о своих правах.
«Если никто из них не подаст документов, наследственное дело формально может так и не появиться в реестре, хотя само наследство юридически открыто с момента смерти», — пояснил специалист.
Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Известен как выдающийся советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР (1981), лауреат Государственных премий СССР (1972) и РФ (1992).