Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Оклады работников службы судебных приставов и федеральной противопожарной службы вырастут на 7,6%. Решение принято для сохранения социальной защищенности сотрудников, чьи выплаты зависят от размера оклада. Уточняется, что индексация затронет не только базовые выплаты, но и все надбавки, размер которых привязан к окладу. К ним относятся выплаты за выслугу лет, за квалификацию, за особые условия службы и другие стимулирующие доплаты.