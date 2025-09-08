Венесуэла отреагировала на удары США по кораблям в Карибском море: Мадуро объявил мобилизацию

Несколько венесуэльских суден с, как заявил президент США Дональд Трамп, наркотиками были уничтожены в Карибском море. Американские военные ликвидировали, в том числе, 11 членов наркокартеля. После объявленных Дональдом Трампом приказов в Венесуэле началась мобилизация. Глава государства Николас Мадуро призвал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье. Об этом президент Венесуэлы оповестил в Telegram-канале.