Венесуэла отреагировала на удары США по кораблям в Карибском море: Мадуро объявил мобилизацию

Несколько венесуэльских суден с, как заявил президент США Дональд Трамп, наркотиками были уничтожены в Карибском море. Американские военные ликвидировали, в том числе, 11 членов наркокартеля. После объявленных Дональдом Трампом приказов в Венесуэле началась мобилизация. Глава государства Николас Мадуро призвал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье. Об этом президент Венесуэлы оповестил в Telegram-канале.
Николас Мадуро предупредил, что приказ распространяется на мужчин и женщин. По утверждению главы государства, целью мобилизации стала защита суверенитета и безопасности страны.
«Я отдал приказ о развертывании 25 тысяч мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрых реакций в Колумбии, на Карибском побережье и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», — указал Николас Мадуро.
По данным CNN, Вашингтон может ударить по Венесуэле. США, возможно, преследуют широкий спектр целей, не ограничивающийся наркокартелями.