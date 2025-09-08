Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под магазином неожиданно обнаружили массовое захоронение более 300 человек

В ходе археологических раскопок под зданием бывшего универмага Debenhams в городе Глостер (Великобритания) были обнаружены останки 317 человек, относящиеся к средневековой эпохе.

В ходе археологических раскопок под зданием бывшего универмага Debenhams в городе Глостер (Великобритания) были обнаружены останки 317 человек, относящиеся к средневековой эпохе. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Работы проводила организация Cotswold Archaeology, ранее уже находившая в этом районе 83 римских захоронения.

Помимо останков, специалисты нашли артефакты — курительную трубку и фрагменты винных бутылок, что позволило датировать находку поздним Средневековьем. Анализ зубов показал, что рацион погребённых содержал много сахара.

Руководитель проекта Клифф Бейтман отметил, что каждый новый этап исследований в Глостере открывает уникальные страницы истории. В кампусе местного университета, строительство которого идёт на месте находки, планируется выставка найденных предметов. Человеческие останки экспонировать не будут.

Читайте также: Битцевский маньяк неожиданно пожаловался на одно неприятное обстоятельство.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.