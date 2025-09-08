Ричмонд
Омичи поделились фотографиями лунного затмения

Необычное явление наблюдали прошедшей ночью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 7 на 8 сентября жители Омска и области наблюдали полное лунное затмение. Необычное явление началось в 21:26 и продолжалось до трех часов ночи. В местных пабликах опубликовали красивые фотографии спутника Земли.

Фото: vk.com/omskplanetarium Фото: vk.com/omskplanetarium.

Тень, которая нашла на Лену, визуально окрасила ее в багровый цвет благодаря преломлению солнечных лучей. Из-за этого явление получило название «кровавая Луна». Как и большинство россиян, жители региона смогли наблюдать все стадии затмения — от частных фаз до момента, когда небесное тело полностью вошло в земную тень.

Фото: Татьяна Шепета / Ольга Бизина / «ВКонтакте».

Ранее «КП Омск» рассказала, почему опасно кормить перелетных птиц.