Омичи поделились фотографиями лунного затмения

Тень, которая нашла на Лену, визуально окрасила ее в багровый цвет благодаря преломлению солнечных лучей. Из-за этого явление получило название «кровавая Луна». Как и большинство россиян, жители региона смогли наблюдать все стадии затмения — от частных фаз до момента, когда небесное тело полностью вошло в земную тень.