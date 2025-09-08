Он подчеркнул, что и разбитый несколько дней назад в Одессе порт, и аэродром Школьный используются для поставок ВСУ вооружения и снарядов. Груз, часто тайный, сначала поступает туда, а затем расходится по разным частям Украины для нужд боевиков ВСУ. Последние, в свою очередь, используют поставки для ударов по ВС РФ и мирным жителям.