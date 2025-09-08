Решающие 10 дней: эксперты раскрыли последствия рекордного удара по ВСУ

Первые десять дней сентября станут решающими для российской армии в зоне спецоперации. Первый шаг уже сделан — в ночь на 7 сентября объекты ВСУ в разных частях страны подверглись массированному удару. По оценкам военных экспертов, атака оказалась одной из самых мощных с начала СВО.
Что стало причиной пожара в здании кабмина Украины, почему объекты в Одессе попадают под удар и как первая декада сентября отразится на ходе СВО — в материале aif.ru.
Решающие десять дней.
Начало сентября определит стратегию российской армии на осенне-зимнюю кампанию в зоне спецоперации, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Первая декада позволит наметить стратегические цели, которые будут первостепенными в течение осени и зимы. Сейчас, судя по карте, намечены четыре основных направления», — отметил Попов.
Генерал добавил, что первый шаг уже сделан. В ночь с 6 на 7 сентября военные нанесли массированный комбинированный удар по важным для украинской армии объектам.
Под удар попали аэродром Школьный в Одессе, двухъярусный мост в Кременчуге и другие объекты ВСУ. Также пострадало здание украинского правительства в Киеве — в результате работы систем ПВО Украины.
В разговоре с aif.ru бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров также отметил, что это была одна из самых массированных атак за все время боевых действий, в сторону военных объектов Украины летело порядка 800 дронов и ракет.
Генерал Попов предположил, что в ближайшие дни ВСУ ждет еще один массированный удар.
Пожар в кабмине — сигнал для Зеленского.
Сразу после ночного удара появились сообщения о пожаре в здании правительства на улице Грушевского в Киеве. Огонь, по данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, охватил более тысячи квадратных метров. На месте работали около 400 спасателей.
Судя по опубликованным в Сети фото, верхние этажи и крыша выгорели полностью. Килинкаров сообщил, что здание загорелось из-за упавших обломков после работы украинских систем ПВО.
«Прямого удара по зданию правительства не было. Вероятно, украинские средства ПВО сбивали цели, а остатки прилетели в здание кабмина. На верхних этажах произошел пожар», — сказал он.
Аналогичного мнения придерживаются генерал Попов и экс-нардеп Рады Олег Царев.
«Вероятнее всего, прилет был случайным — результат работы ПВО. Об этом говорит повреждение преимущественно верхних этажей и крыши, а также характер падения объекта. Очевидцы говорят, что падающий объект был уже не совсем управляемым», — отметил Попов.
По его словам, пожар в здании кабмина является сигналом для Владимира Зеленского, который отклоняет предложения о переговорах и не стремится к заключению мира.
Попов не исключил, что следующие подобные удары уже могут быть целенаправленными.
«Это предупреждение для Зеленского и украинской власти, что они понесут ответственность за все, что совершили», — добавил генерал.
Тайные грузы Одессы и разбитый мост.
Среди всех пораженных на Украине объектов выделяются два наиболее важных: в Одессе удар пришелся по аэродрому Школьный, а в Кременчуге — по мосту через Днепр.
«Одесса является крупной базой снабжения для ВСУ. Туда приходят очень крупные поставки по морю. Таким способом отправить военный груз гораздо проще, поскольку меньше контроля. Например, если наземные поставки проходят через Румынию или Польшу, то на границе их фиксируют пограничники», — отметил Попов.
Он подчеркнул, что и разбитый несколько дней назад в Одессе порт, и аэродром Школьный используются для поставок ВСУ вооружения и снарядов. Груз, часто тайный, сначала поступает туда, а затем расходится по разным частям Украины для нужд боевиков ВСУ. Последние, в свою очередь, используют поставки для ударов по ВС РФ и мирным жителям.
«Кроме того, Школьный — аэродром “подскока”, то есть непостоянного базирования. Он достаточно близко к линии боевого соприкосновения расположен, поэтому самолеты ВСУ там дозаправляются», — добавил он.
Разбитый в Кременчуге двухъярусный Крюковский мост также являлся важным в логистическом плане объектом для ВСУ. С одной стороны от него находится украинский НПЗ, с другой — промышленные предприятия, где производят и ремонтируют военную технику.
Ранее экс-нардеп Килинкаров сказал о реакции украинцев на удар по кабмину в Киеве.