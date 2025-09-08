Ричмонд
Следственные действия по делу пройдут с участием экс-замглавы МО Иванова

Следственные действия с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым запланировали в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщил один из участников процесса.

Источник: Life.ru

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», — цитирует осведомителя РИА «Новости». При этом подробности не раскрываются.

В августе против Тимура Иванова, который уже получил 13 лет за растрату, возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия. Защита не располагает информацией о новой статье. У осужденного обнаружили коллекционное оружие офицеров СС и люфтваффе. Всего в ходе обысков изъяли 26 предметов антикварного оружия. Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Процесс по делу о миллиардной взятке продолжается.