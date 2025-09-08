«На первый, второй рассчитайсь»: в России создают единую базу здоровья для спортсменов

В 2025 году регистр здоровья спортсменов будет протестирован в девяти регионах — включая Москву, Татарстан и Башкортостан. При этом с 2026 года подобное нововведение заработает по всей России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.