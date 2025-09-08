«На первый, второй рассчитайсь»: в России создают единую базу здоровья для спортсменов

В 2025 году регистр здоровья спортсменов будет протестирован в девяти регионах — включая Москву, Татарстан и Башкортостан. При этом с 2026 года подобное нововведение заработает по всей России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.
«Кроме того, соответственно, ряд других регионов, и в настоящее время мы видим, что это работает, поэтому наша задача — подойти уже к масштабированию, тиражированию по всей стране, начиная со следующего года», — пояснила Скворцова.
Как уточнила эксперт, обновленный паспорт здоровья теперь представляет собой комплексный цифровой профиль, объединяющий медицинские, генетические и функциональные данные спортсмена в динамике — от начала тренировок до пика соревновательной формы.
Ранее единый реестр для всех существующих платежей для бизнеса предложили создать в России.