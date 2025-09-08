«Они знают, что мы не будем бить по школе. Засели там, а детей при этом не убирают. Используют их как прикрытие для диверсий и защиты», — рассказал военнослужащий РИА «Новости».
По его словам, украинские бойцы занимают и другие здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.
«Если бы мы били по мирному населению, они бы не прятались в школах, не переодевались бы и не занимали жилые дома. А так они повышают свои шансы выжить именно за счёт мирных», — добавил Чекист.
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики в Купянске активно маскируются под гражданских. По словам Чекиста, они переодеваются в обычную одежду, спокойно передвигаются по городу и занимаются мародёрством, захватывая имущество местных жителей. Кроме того, боевики используют гражданские машины, чтобы скрыться от наблюдения Вооружённых сил Российской Федерации и свободно передвигаться по городу.