В Иркутске открыли памятник Георгию Барскому

Бюст установлен по инициативе его внучки Анны Барской.
В торжественном мероприятии приняли участие Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, мэр областного центра Руслан Болотов, члены семьи Георгия Барского, работники и ветераны Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, представители правоохранительных органов, студенты вузов.
«Идея установки памятника родилась два года назад, когда Георгий Яковлевич ушел из жизни. Место выбрано не случайно: ранее здесь располагалась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которую он возглавлял десять лет. Георгий Барский является примером добропорядочности, вся его жизнь была посвящена служению людям, закону, государству, Иркутску и региону. Он как никто другой заслуживает увековечивания памяти о нем», — отметил Денис Авдеев.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, бюст выполнен из бронзы. Автором памятника стал известный иркутский скульптор Евгений Ставский.
«Георгий Яковлевич почти 60 лет защищал права и интересы граждан. Мы помним его как компетентного правоведа, ответственного человека, мудрого наставника. Он всегда был чутким, внимательным и отзывчивым, пользовался уважением коллег и учеников. Георгий Барский — пример целеустремленности и преданного служения Родине. В его лице мы отдаем дань уважения всем юристам. Благодарим их за верность профессии, защиту прав и свобод граждан, национальных интересов страны. Памятник, как и уже установленная мемориальная доска, являются символом признания заслуг выдающегося человека, настоящего патриота Иркутска, Прибайкалья и нашей страны», — подчеркнул Руслан Болотов.
Справка:
Георгий Яковлевич Барский родился 15 января 1927 года в поселке Усть-Орда. В 1951 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.
Трудовую деятельность начал в 1951 году народным следователем в Иркутском районе. В 1960-м назначен начальником следственного управления, в 1974 году — заместителем прокурора Иркутской области.
В течение 10 лет с момента образования в 1980 году и до 1990-го возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В последующем занимал должность старшего помощника прокурора по организационным вопросам и контролю исполнения.
С 2002 года возглавлял Комиссию по вопросам помилования на территории Иркутской области. На протяжении нескольких лет был советником губернатора региона по правовым вопросам.