Челябинская область осенью-2025 постарается привить от гриппа 60% жителей

«Защитный эффект после вакцинации наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев. Иммунизация сейчас позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболевания и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции», — говорят санитарные врачи.