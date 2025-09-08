Челябинская область осенью-2025 постарается привить от гриппа 60% жителей

Такую цифру озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В 2025 году планируется привить 60% населения, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 млн 775 тыс. жителей, где 487 тыс. — это дети», — говорится в комментарии.
Ранее сообщалось, что для бесплатной вакцинации населения поступили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-квадри». В текущем сезоне вакцины против гриппа имеют частично обновленный состав.
«Защитный эффект после вакцинации наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев. Иммунизация сейчас позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболевания и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции», — говорят санитарные врачи.
В приоритете на бесплатную вакцинацию — дети, пожилые южноуральцы, беременные, те, кто по роду своей профессиональной деятельности контактирует с большим количеством людей, а также работники организаций птицеводства, свиноводства, животноводства, сотрудники зоопарков, имеющие контакт с птицей, свиньями, крупным рогатым скотом.