В Ивановской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Срочная новость В Ивановской области установлен режим повышенной готовности из-за риска нападения беспилотных летательных аппаратов. В регионе начала работу система оповещения о возможных атаках. Обстановка находится под непрерывным контролем со стороны силовых ведомств, осуществляющих постоянный мониторинг ситуации.
