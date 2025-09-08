Минобороны требует с РЖД еще 40 миллионов рублей по новым искам

Данные иски продолжают серию ранее поданных претензий военного ведомства к железнодорожному монополисту. Так, в августе текущего года сообщалось о исках Минобороны на 176 миллионов рублей, в конце мая совокупные требования по серии исков превышали 30 миллионов рублей, а в июне военное ведомство просило Арбитражный суд Москвы взыскать с РЖД еще 13 миллионов рублей.