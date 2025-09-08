Раскрываемость IT-преступлений в РФ выросла до 28,9 процента за семь месяцев

Большая часть таких преступлений по-прежнему совершается в интернете, и их количество за отчетный период увеличилось на 2,2 процента, превысив 355 тысяч. Всего же с января по июль текущего года в стране было зарегистрировано 424,9 тысячи преступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями или компьютерной информацией. Стоит отметить, что в 2024 году этот показатель составлял около 23 процентов, передает ТАСС.