Раскрываемость IT-преступлений в РФ выросла до 28,9 процента за семь месяцев

За первые семь месяцев 2025 года в России раскрыто почти 30 процентов преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель, известный как раскрываемость в IT-сфере, составил 28,9 процента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Большая часть таких преступлений по-прежнему совершается в интернете, и их количество за отчетный период увеличилось на 2,2 процента, превысив 355 тысяч. Всего же с января по июль текущего года в стране было зарегистрировано 424,9 тысячи преступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями или компьютерной информацией. Стоит отметить, что в 2024 году этот показатель составлял около 23 процентов, передает ТАСС.
Лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил в интервью РИА Новости Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского». В начале 2025 года появилось несколько новых кибергрупп, которые после публичных заявлений ушли в тень, что стало неожиданностью.