Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

По его словам, знания человечества о подземном пространстве на порядок меньше, чем знания о космосе.
«У нас есть достоверные сведения о глубине всего лишь 12 километров. Дальше все исследования только эмпирические, только дистанционные и предсказательные. Что находится под землей, как работает подземное воздушное пространство, как работает подземная гидрология — об этом у нас знания большие, конечно, но не такие, как космоса», — сказал гость эфира.
Самохин рассказал, что в мире есть две глубочайшие пещеры глубиной два километра. Они находятся в Абхазии. Обе эти пещеры последние 20 лет активно исследуются российскими спелеологами.
Кроме того, эксперт затронул интереснейший аспект пещерных биоценозов.
«Такая же история с замкнутым биоценозом может развиваться и на других планетах. Там, где на поверхности уже нет атмосферы, где губительное излучение. Под землей все это отсекается и может развиваться биоценоз, причем даже без кислородной среды», — объяснил специалист.
И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река — там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.
Именно под землей, в замкнутой среде можно и нужно изучать внутренние биоритмы человека, уверен эксперт.
«В пещере замкнутое пространство, можно тренировать человека в естественных условиях в замкнутом пространстве при низких температурах. И, конечно, коллектив. Когда коллектив находится длительное время в сложно-стесненных условиях, там особый психологический климат. Нужно исследовать психологический климат таких коллективов, совместимость людей как в пещерах, так и в космосе», — объяснил ученый.
По его словам, крымскими спелеологами в настоящее время с «Роскосмосом» и Центром управления полетов прорабатывается возможность создания специальных дронов, которые могли бы дистанционно изучать подземный мир. Создание таких дронов помогло бы изучать и космические миры, уверен гость эфира.
«Неоднократно уже писалось о том, что на Марсе были выявлены входы, похожие на входы в пещеры. И если жизнь и осталась на Марсе, то с большей вероятностью она может находиться именно под землей, потому что там нет губительного космического излучения, и, возможно, остатки какой-то атмосферы там сохранились», — подытожил ученый.