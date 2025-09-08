Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река — там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.