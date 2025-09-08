Ричмонд
Под Красноярском продают базу отдыха «Тихий бор» за 15 миллионов рублей

В Березовском районе Красноярского края выставлена на продажу современная база отдыха «Тихий бор», расположенная в 20 километрах от городской черты.

В Березовском районе Красноярского края выставлена на продажу современная база отдыха «Тихий бор», расположенная в 20 километрах от городской черты. Стоимость объекта составляет 15 миллионов рублей.

Согласно информации из объявления, комплекс включает два современных дома в стилях A-frame и Barn. Каждый участок площадью 13 соток оборудован: жилым домом на 6 человек, баней с купелью, беседкой с зоной барбекю, детской игровой площадкой, огороженной территорией.

Особенностью расположения является непосредственная граница с лесным массивом, что обеспечивает гостям приватность и единение с природой. По заверениям владельца, инфраструктура полностью укомплектована и готова к эксплуатации.

База отдыха, открытая полтора года назад, функционирует в круглогодичном режиме. Средняя месячная выручка составляет 600 тысяч рублей, что делает объект привлекательным для инвестиций в туристический бизнес.

Объект позиционируется как готовый бизнес с налаженными операционными процессами и стабильным потоком гостей. Потенциальным покупателям предлагается возможность продолжить успешную деятельность в сфере загородного отдыха без необходимости дополнительных вложений в инфраструктуру.