Под Красноярском продают базу отдыха «Тихий бор» за 15 миллионов рублей

Согласно информации из объявления, комплекс включает два современных дома в стилях A-frame и Barn. Каждый участок площадью 13 соток оборудован: жилым домом на 6 человек, баней с купелью, беседкой с зоной барбекю, детской игровой площадкой, огороженной территорией.