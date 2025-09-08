В Пермском районе водитель осужден за ДТП с пострадавшим

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина осужден за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия, лицом, лишенным права управления транспортными средствами.
Суд установил, что в декабре прошлого года фигурант вел машину по дороге «Пермь — Усть-Качка», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем.
В результате ДТП пассажир пермяка получил тяжкий вред здоровью. После аварии злоумышленник, не дожидаясь сотрудников полиции и «скорой помощи», скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Фигурант ранее был осужден за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, машину, на котором он ездил, конфисковали в доход государства.
Суд приговорил пермяка к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.