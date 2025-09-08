Ричмонд
В Пермском районе водитель осужден за ДТП с пострадавшим

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю.

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина осужден за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия, лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Суд установил, что в декабре прошлого года фигурант вел машину по дороге «Пермь — Усть-Качка», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП пассажир пермяка получил тяжкий вред здоровью. После аварии злоумышленник, не дожидаясь сотрудников полиции и «скорой помощи», скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Фигурант ранее был осужден за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, машину, на котором он ездил, конфисковали в доход государства.

Суд приговорил пермяка к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.