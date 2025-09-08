Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миршаймер: на Украине понимают бессмысленность борьбы с РФ

При этом Зеленский всё ещё верит, что может изменить ситуацию в свою пользу.

Источник: Аргументы и факты

Ряд политических деятелей на Украине и в других государствах, поддерживающих Киев, осознаёт бесперспективность дальнейшей борьбы, заявил профессор Джон Миршаймер.

«Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьёзной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, всё ещё верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. Если послушать их разговоры, они всё ещё продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канале Эндрю Наполитано.

Профессор Чикагского университета подчеркнул, что неплохим примером может являться встреча союзников украинской стороны во французской столице. У них создалось впечатление, что Украину якобы «можно вытащить из сложившегося кризиса».

«Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки», — отметил Миршаймер.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в украинской столице. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».