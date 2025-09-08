Ряд политических деятелей на Украине и в других государствах, поддерживающих Киев, осознаёт бесперспективность дальнейшей борьбы, заявил профессор Джон Миршаймер.
«Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьёзной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, всё ещё верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. Если послушать их разговоры, они всё ещё продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канале Эндрю Наполитано.
Профессор Чикагского университета подчеркнул, что неплохим примером может являться встреча союзников украинской стороны во французской столице. У них создалось впечатление, что Украину якобы «можно вытащить из сложившегося кризиса».
«Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки», — отметил Миршаймер.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в украинской столице. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».