Платежки за коммуналку оказались раздутыми: какие неожиданные расходы обнаружила Генпрокуратура

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о выявленных случаях злоупотреблений со стороны ресурсных и обслуживающих организаций при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет РБК.
По словам главы надзорного ведомства, в ходе проверок обнаруживаются факты необоснованного включения в тарифы ранее учтенных затрат, а также расходов, которые напрямую не связаны с предоставлением коммунальных услуг населению.
Генпрокурор привел конкретные примеры таких злоупотреблений, перечислив включение в тарифы оплаты корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок сотрудников и даже расходов на проезд к месту отдыха членов их семей.
Краснов поручил провести работу по корректировке тарифов, общая сумма которых превышает 5,7 миллиарда рублей.
Как KP.RU писал ранее, крайний срок оплаты ЖКУ изменится с марта 2026 года. Россиян предупредили, что дату перенесут с 10-го на 15-е число месяца.