Красноярцы наблюдали уникальное «кровавое» лунное затмение

Как сообщают астрономы, полная фаза затмения длилась 1 час 22 минуты (с 20:30 до 21:52 по московскому времени). В этот период Луна полностью погрузилась в земную тень и приобрела характерный красно-оранжевый оттенок, получивший в народе название «кровавая Луна».