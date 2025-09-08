Красноярцы наблюдали уникальное «кровавое» лунное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября жители Красноярска стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, которое стало одним из самых зрелищных в текущем десятилетии. Уникальное небесное шоу продолжалось более 5 часов.
Как сообщают астрономы, полная фаза затмения длилась 1 час 22 минуты (с 20:30 до 21:52 по московскому времени). В этот период Луна полностью погрузилась в земную тень и приобрела характерный красно-оранжевый оттенок, получивший в народе название «кровавая Луна».
Явление было прекрасно видно на территории всего Красноярского края благодаря благоприятным погодным условиям. Как отметил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, «облака разошлись к моменту начала полной фазы, и небо стало идеально чистым».
Известному красноярскому фотографу Анатолию Коровину и сотрудникам обсерватории удалось сделать серию впечатляющих снимков редкого астрономического явления.
Ученые поясняют, что уникальный медный оттенок Луны возникает из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере, которая фильтрует голубой спектр и пропускает красный.
Следующее полное лунное затмение с хорошей видимостью в России ожидается только 31 декабря 2028 года, что делает нынешнее событие особенно значимым для астрономов-любителей и профессиональных исследователей.