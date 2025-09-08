С омички взыскали расходы на лечение потерпевшего

Специалисты установили, что 19 июля 2023 года фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовала со своим приятелем. Поводом стали разбирательства из-за денежного долга в 250 рублей. В ходе ссоры женщина ударила оппонента керамической пиалой. Потерпевший получил повреждения шеи, лица и головы. Лечение мужчина проходил в двух бюджетных медицинских учреждениях по полису ОМС. Врачи оценили степень тяжести травм как средняя.