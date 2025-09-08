С омички взыскали расходы на лечение потерпевшего

Нововаршавский райсуд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с 68-летней местной жительницы денег на лечение избитого ею мужчины. Ранее виновную в умышленном причинении вреда здоровью приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полгода. Женщину обязали выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщил 8 сентября канал t.me/prok_omsk.
Специалисты установили, что 19 июля 2023 года фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовала со своим приятелем. Поводом стали разбирательства из-за денежного долга в 250 рублей. В ходе ссоры женщина ударила оппонента керамической пиалой. Потерпевший получил повреждения шеи, лица и головы. Лечение мужчина проходил в двух бюджетных медицинских учреждениях по полису ОМС. Врачи оценили степень тяжести травм как средняя.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования возместил затраты на лечение, превысившие 30 тысяч рублей. Вспыльчивая сельчанка должна компенсировать эти расходы в порядке регресса.
