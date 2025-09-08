Мэр Иркутска вручил награды преподавателям ИРНИТУ

«За почти вековую историю Иркутский национальный исследовательский технический университет превратился в крупнейший образовательный, научно-исследовательский центр Сибири и Дальнего Востока. Он выпустил 250 тысяч первоклассных специалистов. И что особенно ценно и важно — многие из них остаются в Иркутске и регионе. Благодаря их усилиям возвели Иркутскую ГЭС и машиностроительные заводы, создали гражданский лайнер МС-21, построили необходимый Иркутску тепловой луч. Спасибо вам за инициативы, настойчивость, с которой вы изучаете прикладную науку, достигаете успеха», — отметил Руслан Болотов.