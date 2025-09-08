Мэр Иркутска вручил награды преподавателям ИРНИТУ

Ключевым событием вечера стало награждение сотрудников.
Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил 15 почетных грамот и благодарностей преподавателям и сотрудникам ИРНИТУ. Среди награжденных — представители университетского сообщества, внесшие значительный вклад в развитие образования и науки. Также сотрудники получили награды федерального, регионального и городского уровней.
«За почти вековую историю Иркутский национальный исследовательский технический университет превратился в крупнейший образовательный, научно-исследовательский центр Сибири и Дальнего Востока. Он выпустил 250 тысяч первоклассных специалистов. И что особенно ценно и важно — многие из них остаются в Иркутске и регионе. Благодаря их усилиям возвели Иркутскую ГЭС и машиностроительные заводы, создали гражданский лайнер МС-21, построили необходимый Иркутску тепловой луч. Спасибо вам за инициативы, настойчивость, с которой вы изучаете прикладную науку, достигаете успеха», — отметил Руслан Болотов.
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в своем выступлении подвел итоги пятилетней работы университета: рост объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 730 млн рублей, увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов до 70,65, а также укрепление партнерства с ведущими промышленными компаниями, включая «Эн+», «Роснефть» и «Алроса».
«95 лет — это только начало большого пути. Сохраняя славные традиции, мы продолжаем писать историю Иркутского политеха, где каждая страница — это новые знания, открытия и вдохновение для будущих поколений. Наши выпускники всегда были и остаются частью больших проектов и великих событий, а сегодня мы вместе проектируем будущее, которое будут строить своими руками новые поколения инженеров», — добавил Михаил Корняков.
ИРНИТУ сегодня — это 18 тысяч студентов, 58 научных лабораторий, военный учебный центр и филиальная сеть. 97% выпускников трудоустраиваются по специальности, а 70% остаются работать в регионе. Университет входит в топ-100 российских вузов по версии Forbes и занимает 54-е место в национальном рейтинге, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
К поздравлениям присоединились Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, представители консульств Монголии, Китая, Южной Кореи, а также партнеры университета.