Туристы из Китая планируют посетить Россию на грядущие праздники. В КНР 1 октября отмечают День национального единства. Россия особенно примечательна для туристов с учетом возможного безвизового режима, пишет издание South China Morning Post.
В статье приводится статистика. Согласно ее сведениям, число запросов на российские отели и рейсы в РФ выросли более чем в шесть раз.
По данным издания, китайцы стали чаще искать варианты отдыха в России после заявления президента РФ Владимира Путина о возможной отмене виз для граждан КНР. Сейчас безвизовый режим действует в отношении россиян.
Журналисты КНР также рассказали, как Владимир Путин трижды спас Пекин. Это происходило в 2001, 2014 и 2022 годах.