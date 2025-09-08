Ричмонд
Китайские туристы выразили надежду на посещение РФ без виз на День национального единства КНР

South China Morning Post: Китайцы планируют поездки в РФ на праздники в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Туристы из Китая планируют посетить Россию на грядущие праздники. В КНР 1 октября отмечают День национального единства. Россия особенно примечательна для туристов с учетом возможного безвизового режима, пишет издание South China Morning Post.

В статье приводится статистика. Согласно ее сведениям, число запросов на российские отели и рейсы в РФ выросли более чем в шесть раз.

По данным издания, китайцы стали чаще искать варианты отдыха в России после заявления президента РФ Владимира Путина о возможной отмене виз для граждан КНР. Сейчас безвизовый режим действует в отношении россиян.

Журналисты КНР также рассказали, как Владимир Путин трижды спас Пекин. Это происходило в 2001, 2014 и 2022 годах.