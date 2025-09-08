КНР ввела санкции против японского сенатора за антикитайские действия

Пекин ввел санкции в отношении японского сенатора Хэй Сэки. Как заявили в МИД КНР, эта мера является ответом на его действия, которые нарушают суверенитет Китая.
«Сенатор Хэй Сэки настойчиво распространяет ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, об исторических вопросах, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге», — следует из заявления китайского МИД.
Поводом стали визиты политика в храм Ясукуни — символ японского милитаризма. Эти действия расцениваются как грубое нарушение китайско-японских договорённостей и отход от принципа «одного Китая».
В рамках принятых санкций сенатор и члены его семьи не смогут въехать в КНР, включая Гонконг и Макао. Также налагается арест на все его имущество — движимое и недвижимое — на территории Китая.
Накануне китайская сторона выразила Японии решительный протест в связи с попытками Токио помешать проведению торжественного парада в Пекине.