КНР ввела санкции против японского сенатора за антикитайские действия

Японский сенатор попал под санкции Китая за посещения храма Ясукуни.

Источник: Комсомольская правда

Пекин ввел санкции в отношении японского сенатора Хэй Сэки. Как заявили в МИД КНР, эта мера является ответом на его действия, которые нарушают суверенитет Китая.

«Сенатор Хэй Сэки настойчиво распространяет ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, об исторических вопросах, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге», — следует из заявления китайского МИД.

Поводом стали визиты политика в храм Ясукуни — символ японского милитаризма. Эти действия расцениваются как грубое нарушение китайско-японских договорённостей и отход от принципа «одного Китая».

В рамках принятых санкций сенатор и члены его семьи не смогут въехать в КНР, включая Гонконг и Макао. Также налагается арест на все его имущество — движимое и недвижимое — на территории Китая.

Накануне китайская сторона выразила Японии решительный протест в связи с попытками Токио помешать проведению торжественного парада в Пекине.