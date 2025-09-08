Ричмонд
В Дивногорске восстановили разрушенный ливнем мост через реку Большая Слизнева

Полностью завершено восстановление автомобильного моста через реку Большая Слизнева в поселке Слизнево, который был серьезно поврежден во время сильного ливня 1 сентября. Об этом сообщил глава Дивногорска Дмитрий Иванов.

Как отметил мэр, работы проводились силами МУПЭС и подрядной организации в сжатые сроки. Мост, ставший непроходимым после выхода реки из берегов, полностью восстановлен и открыт для движения всех видов транспорта.

Напомним, что стихийное бедствие произошло после выпадения месячной нормы осадков за одни сутки. Ливень вызвал резкий подъем уровня воды в реке, что привело к повреждению опор и пролетных строений переправы.

Благодаря оперативной работе коммунальных служб и строителей, движение по мосту восстановлено в полном объеме. Глава города поблагодарил всех участников работ за скорейшее устранение последствий непогоды и восстановление важного транспортного сообщения.