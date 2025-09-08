В Башкирии рабочая неделя начнется с небольших дождей и тумана

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду, днем порывы местами будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем потеплеет до +18, +23°С. Из-за резких перепадов температур на отдельных участках дорог прогнозируется утром туман, видимость упадет до 500 метров и менее.