В Башкирии рабочая неделя начнется с небольших дождей и тумана

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с переменной облачности, без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра, 8 сентября днем в северных районах республики пройдет кратковременный дождь.
Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду, днем порывы местами будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем потеплеет до +18, +23°С. Из-за резких перепадов температур на отдельных участках дорог прогнозируется утром туман, видимость упадет до 500 метров и менее.
По данным Башгидрометцентра, в Уфе 8 сентября без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 5−10 м/с. Ночью в башкирской столице похолодает до +10, +12°С, днем потеплеет до +19, +21°С.
