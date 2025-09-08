Uzbekistan Airways возобновляет прямые рейсы между Ташкентом и Тюменью

Напомним, что на сегодняшний день полёты по этому направлению также выполняет российская авиакомпания «Ютэйр». Теперь у пассажиров появится выбор между двумя перевозчиками, что может сделать маршруты более удобными и доступными.
Возвращение прямых рейсов Uzbekistan Airways между Ташкентом и Тюменью важно для пассажиров, следующих по деловым, туристическим или семейным делам, а также для трудовых мигрантов. Ожидается, что появление дополнительных рейсов снизит нагрузку на имеющиеся направления и повысит мобильность между Узбекистаном и Россией.
Подробности о стоимости и расписании появятся на официальных ресурсах авиакомпании в ближайшее время.