Uzbekistan Airways возобновляет прямые рейсы между Ташкентом и Тюменью

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). С 20 сентября национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Тюмень — Ташкент. Вылеты будут осуществляться по субботам. Информация о стоимости билетов пока не опубликована.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, что на сегодняшний день полёты по этому направлению также выполняет российская авиакомпания «Ютэйр». Теперь у пассажиров появится выбор между двумя перевозчиками, что может сделать маршруты более удобными и доступными.

Возвращение прямых рейсов Uzbekistan Airways между Ташкентом и Тюменью важно для пассажиров, следующих по деловым, туристическим или семейным делам, а также для трудовых мигрантов. Ожидается, что появление дополнительных рейсов снизит нагрузку на имеющиеся направления и повысит мобильность между Узбекистаном и Россией.

Подробности о стоимости и расписании появятся на официальных ресурсах авиакомпании в ближайшее время.