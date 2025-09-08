Более 13 тысяч медработников в Иркутской области получат социальные выплаты. В этом году на это выделили 1,7 миллиарда рублей. Размер соцподдержки варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.
— Для получения выплаты медработникам не нужно никуда обращаться. Для этого существует реестр сотрудников, в котором указаны сведения о работнике, сумма выплаты и на основании чего она рассчитана, — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Те, кто работают в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут рассчитывать на увеличенные выплаты. В населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек врачи получат 50 тысяч рублей, а средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей. При численности населения до 100 тысяч, выплаты составят 29 и 13 тысяч рублей соответственно.