Более 13 тысяч медработников в Иркутской области получат социальные выплаты

Те, кто работают в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут рассчитывать на увеличенные выплаты. В населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек врачи получат 50 тысяч рублей, а средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей. При численности населения до 100 тысяч, выплаты составят 29 и 13 тысяч рублей соответственно.