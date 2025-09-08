В Казахстане выберут педагогов-экспертов для проверки учебников

Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения объявил о начале нового этапа отбора педагогов-экспертов, передает BAQ.KZ. Все процедуры проходят онлайн на платформе E-EXPERT.GOV.KZ, что позволяет участвовать кандидатам из любого региона страны. На сегодня в базе центра уже более 400 экспертов нового формата, прошедших конкурс и обучение.