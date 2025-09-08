Ричмонд
В Китае разработали мини-снаряд для советского пулемета

В Китае сконструировали подкалиберный патрон для КПВ.

Источник: Комсомольская правда

Китайские инженеры разработали новый патрон калибра 14,5×114 мм для использования в советском крупнокалиберном пулемете Владимирова (КПВ). Такой боеприпас повторяет конструкцию бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, используемых в танках. Об этом пишет Telegram-канал «Война история оружие».

Разработанный патрон несет небольшой оперенный снаряд из вольфрама, прикрытого поддоном. «Мини-снарядом» заменили бронебойно-зажигательную пулю БС-41, сердечник которой состоял из карбида вольфрама.

Новый снаряд может пробить на дистанции 200 метров до 30 мм брони, а на расстоянии 1000 метров — 20-мм бронеплиту.

Ранее студенты Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Егор Новиков и Антон Урсулов разработали прототип специализированного снаряда для ручного гранатомета РПГ-7, который предназначен для поражения беспилотных летательных аппаратов.