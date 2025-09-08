В Китае разработали мини-снаряд для советского пулемета

Китайские инженеры разработали новый патрон калибра 14,5×114 мм для использования в советском крупнокалиберном пулемете Владимирова (КПВ). Такой боеприпас повторяет конструкцию бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, используемых в танках. Об этом пишет Telegram-канал «Война история оружие».