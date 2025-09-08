Детское автокресло спасло жизнь 6-летнему ребенку в серьезном ДТП под Красноярском

В Балахтинском районе на 166-м километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором детское автокресло предотвратило тяжелые последствия для 6-летнего пассажира.
По данным Госавтоинспекции Красноярского края, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Дайхатсу» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с «Ладой-Веста».
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась: 53-летней женщине-водителю, 39-летней пассажирке, а также 6-летнему мальчику, находившемуся в автокресле.
Как подчеркивают в ГИБДД, благодаря правильному использованию детского удерживающего устройства ребенок получил лишь минимальные травмы. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что также способствовало снижению тяжести последствий.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Инцидент лишний раз доказал жизненную важность использования детских автокресел и ремней безопасности для всех пассажиров транспортных средств.