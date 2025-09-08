Неизвестное существо гигантских размеров выбросило на морской берег в Англии

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа обнаружила на берегу гигантскую тушу неизвестного морского существа.
Как сообщает Daily Mail, находка была сделана утром 3 сентября, после того как ночью на берег ее выбросило волнами. Предполагается, что это может быть кит.
Точные причины появления туши на берегу пока неизвестны. Морские биологи планируют провести экспертизу, чтобы установить происхождение существа. Среди возможных причин называются болезни, недоедание или загрязнение океана пластиком, говорится в статье.
Ранее на берег Мексики выбросило двух сельдяных королей, также известных как ремнетелы или рыбы Судного дня. Они были обнаружены умирающими всего за сутки до того, как в России произошло землетрясение, а затем — цунами.
Кроме того, в начале июля на Курильских островах на берег выбросило гигантскую акулу. Профильные эксперты тогда прибыли на место и начали расследование, чтобы установить причины и обстоятельства появления там животного.
Ученые заметили, что дикие косатки начали дарить людям угощения. Теперь эксперты подозревают, что киты могут таким образом манипулировать человеком.