В Ростовской области в последнюю неделю августа подорожали продукты

С 25 августа по 1 сентября подорожала говядина: с 626,80 рублей до 631,90 за килограмм. Немного прибавила в цене и колбаса: если неделей раньше средняя стоимость за килограмм была 689 рублей, то на 1 сентября уже 691. Незначительно, но ползет вверх цена на замороженную рыбу: с 305 рублей до 307.