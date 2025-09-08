Ричмонд
В Ростовской области в последнюю неделю августа подорожали продукты

В Ростовской области подорожали говядина и колбаса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продукты продолжают расти в цене. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.

С 25 августа по 1 сентября подорожала говядина: с 626,80 рублей до 631,90 за килограмм. Немного прибавила в цене и колбаса: если неделей раньше средняя стоимость за килограмм была 689 рублей, то на 1 сентября уже 691. Незначительно, но ползет вверх цена на замороженную рыбу: с 305 рублей до 307.

Зато сливочное масло в Ростовской области за неделю подешевело. Если на 25 августа средняя стоимость за килограмм продукта составляла 1072 рубля, то на 1 сентября — 1070. В Ростове ценник на этот продукт тоже изменился: с 1085 рублей до 1082.

