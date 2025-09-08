Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии суд приговорил «грибную убийцу» Паттерсон к 33 годам тюрьмы

В результате отравления скончались родители бывшего мужа и сестра экс-свекрови подсудимой.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Австралии Эрин Паттерсон, названная «грибной убийцей» за отравление трёх пожилых родственников своего экс-супруга, получила 33 года тюремного заключения, сообщило агентство Reuters.

Она добавила ядовитые грибы в праздничное блюдо — говядину «Веллингтон». Жертвами преступления стали родители бывшего мужа и сестра экс-свекрови.

Кроме того, Паттерсон признали виновной в покушении на убийство ещё одного человека, который смог выжить. Речь идёт о 50-летнем муже сестры экс-свекрови.

Саймон Паттерсон, бывший супруг осужденной, также должен был присутствовать на ужине, однако в последний момент отказался от приглашения. Семейная пара рассталась в 2015 году, но не так и прошла процедуру развода. Мужчина также отметил, что считал их отношения с Эрин «дружескими».

Вместе с тем он утверждает, что экс-жена пыталась отравить его задолго до этого преступления. По словам Паттерсона, в прошлом он дважды испытывал проблемы со здоровьем после того, как пробовал то, что приготовила супруга.

Напомним, в июле телеканал CNN сообщал, что в США 45-летний стоматолог Джеймс Крейг отравил жену и попытался скрыть преступление при помощи искусственного интеллекта. По версии прокуратуры, что он дал супруге под видом лекарства смертельную дозу ядовитого вещества.