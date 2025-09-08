Разговор с «медиком» и «силовиком» стоил прикамцу более 850 тысяч рублей

Полицейские установили, что мужчине позвонили на мобильный якобы из медучреждения и предложили бесплатные услуги. Под этим предлогом аферист выманил у пенсионера паспортные данные. Вскоре жертве позвонили снова — на этот раз якобы следователь военной прокуратуры. Он стал запугивать чернушинца возбуждением уголовного дела, обысками, изъятием всех сбережений и тем, что от его имени могут быть совершены незаконные операции. Но тут же предложил и решение — собрать все деньги и передать их курьеру, исключительно ради сохранности средств. Пенсионер выполнил все инструкции.