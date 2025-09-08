Топ-5 главных новостей в Молдове 8 сентября 2025: Почему ПАС-овцы накидываются на тех, кто с ними не согласен; на похороны генерала, который мог остановить войну в Приднестровье, власти не прислали почетный кар

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 8 сентября 2025:
1. Почему ПАС-овцы устраивают скандалы, если кто-то осмеливается с ними не согласиться: Депутатка от правящей накинулась на молдавского певца, живущего в США, — или он уже не диаспора, у которой клянчат голоса.
2. На похороны генерала и замминистра, который пытался остановить бойню, МВД не предоставило положенных почестей и не выразило ни слова соболезнования: А по тому, кто развязал войну, в Молдове объявили национальный траур.
3. Не всех своих конкурентов власть допустила до парламентских выборов в Молдове: Под какими номерами партии и кандидаты будут в бюллетенях 28 сентября — ПОЛНЫЙ список.
4. Министр, агитируя за ПАС, назвал народ Молдовы «быдлом»: По его мнению, голосование на выборах четко разделяет жителей страны на две категории.
5. Вернувшегося из Германии гражданина Молдовы жестоко избили на родине, он до сих пор в коме: А полиция в это время усердно борется с «электоральной коррупцией» — ей не до представителей диаспоры.
