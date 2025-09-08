Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 8 сентября 2025: Почему ПАС-овцы накидываются на тех, кто с ними не согласен; на похороны генерала, который мог остановить войну в Приднестровье, власти не прислали почетный кар

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 8 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 8 сентября 2025:

1. Почему ПАС-овцы устраивают скандалы, если кто-то осмеливается с ними не согласиться: Депутатка от правящей накинулась на молдавского певца, живущего в США, — или он уже не диаспора, у которой клянчат голоса.

2. На похороны генерала и замминистра, который пытался остановить бойню, МВД не предоставило положенных почестей и не выразило ни слова соболезнования: А по тому, кто развязал войну, в Молдове объявили национальный траур.

3. Не всех своих конкурентов власть допустила до парламентских выборов в Молдове: Под какими номерами партии и кандидаты будут в бюллетенях 28 сентября — ПОЛНЫЙ список.

4. Министр, агитируя за ПАС, назвал народ Молдовы «быдлом»: По его мнению, голосование на выборах четко разделяет жителей страны на две категории.

5. Вернувшегося из Германии гражданина Молдовы жестоко избили на родине, он до сих пор в коме: А полиция в это время усердно борется с «электоральной коррупцией» — ей не до представителей диаспоры.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.

Чтобы вырастить лес, надо вложить много труда, а не лозунгов (далее…).

В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».

У 72-летней Галины Федоровны пенсия — всего 2000 леев (далее…).

«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.

В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии (далее…).