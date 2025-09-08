В Казахстане нет дефицита говядины — Минсельхоз

По данным Минсельхоза, в стране нет дефицита мяса. Поголовье крупного рогатого скота достигло 8,7 млн голов, в том числе 4,5 млн коров, что на 3,1% больше, чем в прошлом году. Приплод увеличился на 17,9% и составил 2,7 млн телят. Для поддержки производителей с августа действует программа льготного кредитования на закуп откормочного скота. Кроме того, увеличены субсидии — до 300 тенге за килограмм при сдаче скота на откормочные площадки и мясокомбинаты.