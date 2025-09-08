Солдат ВСУ Хвостик: инструкторы считали новобранцев обречёнными на смерть

Инструкторы на полигоне в Черниговской области не желали обучать мобилизованных в Вооружённые силы Украины, называя их «обречёнными на гибель», поделился попавший в плен солдат ВСУ Дмитрий Хвостик.
«Инструкторы некоторые говорили: “Вы едете — чего вас учить, вы всё равно в мешках приедете”», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.
Пленный подчеркнул, что, по его мнению, украинский учебный центр под названием «Десна» — худший в этой стране.
«Раньше, при советском времени, “Десна” считалась самым элитным воинским участком, потому что там были все рода войск. На данный момент, наверное, когда началась вся эта мобилизация, это самая худшая учебка, которая вообще есть на Украине», — уточнил он.
Ранее пленный Дмитрий Хвостик заявил, что мобилизованным Вооружённых сил Украины разрешали побывать в отпуске с полигона «Десна» в Черниговской области в отпуск за деньги.