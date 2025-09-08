О заповеднике Шульган-Таш в Башкирии снимают фильм

Гости побывали в пещере Шульган-Таш, которая стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее наскальную живопись позднего палеолита признали наследием всего человечества. Также они посетили историко-культурный музей, познакомились с древним промыслом — бортничеством, сплавлялись по реке Белой, побывали на экологической тропе «Бейек-Тау» (Большая гора) и прошлись 7 км п окрестностям поселка Нугуш на конях. И даже встретились с медведем, волком и соколом-сапсаном, занесенным в Красную книгу РФ.