Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О заповеднике Шульган-Таш в Башкирии снимают фильм

Он попадет в цикл «Заповедными тропами с Алексеем Грозой».

Источник: АртЛуга

О двух заповедных уголках Башкирии снимают фильм. В республику приезжала команда АртЛугов. Их работы попадут в цикл «Заповедными тропами с Алексеем Грозой».

Гости побывали в пещере Шульган-Таш, которая стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее наскальную живопись позднего палеолита признали наследием всего человечества. Также они посетили историко-культурный музей, познакомились с древним промыслом — бортничеством, сплавлялись по реке Белой, побывали на экологической тропе «Бейек-Тау» (Большая гора) и прошлись 7 км п окрестностям поселка Нугуш на конях. И даже встретились с медведем, волком и соколом-сапсаном, занесенным в Красную книгу РФ.