Район Хабаровска уже несколько дней частично лишён мобильного интернета

По информации нашего корреспондента, без проблем сейчас можно воспользоваться сервисами «Госуслуг», Yandex, ВК и Wildberries. При этом банковские приложения, онлайн-услуги по заказу такси и многие другие просто ссылаются на отсутствие подключения. В непростом положении оказался ряд магазинов, где также не работают мобильные терминалы для оплаты банковскими картами — там сейчас принимают только наличные.