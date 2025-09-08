Район Хабаровска уже несколько дней частично лишён мобильного интернета

Жители части Индустриального района Хабаровска уже несколько дней ограничены в пользовании мобильным интернетом — ситуация наблюдается с субботы, 6 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», трудности коснулись абонентов вне зависимости от оператора сотовой связи на территории Южного микрорайона и Пятой площадки, где работают лишь избранные сервисы.
По информации нашего корреспондента, без проблем сейчас можно воспользоваться сервисами «Госуслуг», Yandex, ВК и Wildberries. При этом банковские приложения, онлайн-услуги по заказу такси и многие другие просто ссылаются на отсутствие подключения. В непростом положении оказался ряд магазинов, где также не работают мобильные терминалы для оплаты банковскими картами — там сейчас принимают только наличные.
При попытке прояснить ситуацию у большой тройки операторов сотовой связи, службы поддержки лишь разводят руками — никаких сбоев или неполадок с их оборудованием не наблюдается. Соответственно, сколько ещё будут действовать избирательные ограничения, сказать никто не может. Ссылаются операторы лишь на введённые меры безопасности, которые коснулись всех операторов связи.
Данную информацию об избирательном применении мер безопасности нам подтвердили также в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края. Там отметили, что ограничения касаются только мобильного интернета — подключиться к всемирной паутине можно по «проводу» или через Wi-Fi. Данными каналами можно пользоваться как альтернативой. Кроме того, остается доступной голосовая связь.
— Отключение мобильной сети вызывает дискомфорт — в бытовой жизни все мы ежедневно пользуемся цифровыми сервисами: расплачиваемся в магазине бесконтактным способом, заказываем товары или такси с помощью приложения. Однако просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам — это временная, но необходимая мера, — уточнили в региональном ведомстве.
Напомним, что серьёзные ограничения в работе мобильного интернета вводились в Хабаровске 3 сентября — в день проведения Парада в честь окончания Второй мировой войны. Тогда проблемы с выходом сеть с носимых устройств наблюдалась по всему городу до позднего вечера.