Кадыров дал оценку политике Трампа по Украине

Комментируя перспективы переговоров с США по Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнение в том, что у американского президента Дональда Трампа нет какого-либо решения, которое могло бы удовлетворить интересы России.
«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни», — пояснил глава Чечни в беседе с РИА Новости.
Накануне глава Белого дома анонсировал встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне. Главы стран вместе с Трампом намерены обсудить решение украинского вопроса уже на этой неделе.
Ранее американский президент сообщил, что США намерены усилить санкции против России путем введения второго пакета ограничений в связи с ситуацией на Украине.