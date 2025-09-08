Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

130-летие отмечает Ивано-Матренинская детская больница

В состав медучреждения входят 29 отделений, две лаборатории, кабинеты экстренной помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ивано-Матренинская детская больница отмечает 130-летие. Учреждение открыло двери 8 сентября 1895 года. Тогда она считалась современной и прогрессивной. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе больницы.

— Больница работает под руководством Новожилова Владимира Александровича, который управляет процессом на протяжении 18 лет, — прокомментировали в Ивано-Матренинской детской больнице.

На сегодняшний день в состав медучреждения входят 29 отделений, две лаборатории, четыре кабинета экстренной помощи и Детская городская поликлиника № 1.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 13 тысяч медработников в Иркутской области получат социальные выплаты. Ее размер будет зависеть от профессионального статуса специалиста и местности, где он работает.