130-летие отмечает Ивано-Матренинская детская больница

Ивано-Матренинская детская больница отмечает 130-летие. Учреждение открыло двери 8 сентября 1895 года. Тогда она считалась современной и прогрессивной. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе больницы.
— Больница работает под руководством Новожилова Владимира Александровича, который управляет процессом на протяжении 18 лет, — прокомментировали в Ивано-Матренинской детской больнице.
На сегодняшний день в состав медучреждения входят 29 отделений, две лаборатории, четыре кабинета экстренной помощи и Детская городская поликлиника № 1.
