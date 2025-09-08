Ричмонд
В теплицах под Красноярском обнаружены огурцы с превышением пестицидов

Об инциденте сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки тепличного комплекса в Емельяновском районе площадью 2 гектара инспекторы Россельхознадзора выявили наличие огурцов, содержащих превышенные нормы имидаклоприда — вещества, используемого для борьбы с насекомыми-вредителями.

Материалы о нарушениях правил применения пестицидов были направлены в прокуратуру. За первые восемь месяцев текущего года специалисты проверили более 2,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, и 8% из всей исследованной продукции показали превышение содержания пестицидов, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.