В теплицах под Красноярском обнаружены огурцы с превышением пестицидов

Материалы о нарушениях правил применения пестицидов были направлены в прокуратуру. За первые восемь месяцев текущего года специалисты проверили более 2,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, и 8% из всей исследованной продукции показали превышение содержания пестицидов, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.