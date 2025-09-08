20 новосибирских учёных стали лауреатами научной премии

Все победители получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
В Новосибирске объявили имена лауреатов конкурса на получение премий мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций 2025 года. Все победители получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
В списке награждённых — представители разных научных учреждений города. Новосибирский государственный аграрный университет представят два исследователя, Новосибирский государственный технический университет — трое учёных, Новосибирский государственный университет — двое специалистов.
Также премии получат учёные из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
Значительную часть лауреатов составляют сотрудники институтов Сибирского отделения РАН. 11 учёных из различных научных центров получили награды за достижения в области органической химии, химии твёрдого тела и механохимии, лазерной физики, цитологии и генетики, и других направлений.