Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 новосибирских учёных стали лауреатами научной премии

Все победители получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Все победители получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В Новосибирске объявили имена лауреатов конкурса на получение премий мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций 2025 года. Все победители получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В списке награждённых — представители разных научных учреждений города. Новосибирский государственный аграрный университет представят два исследователя, Новосибирский государственный технический университет — трое учёных, Новосибирский государственный университет — двое специалистов.

Также премии получат учёные из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Значительную часть лауреатов составляют сотрудники институтов Сибирского отделения РАН. 11 учёных из различных научных центров получили награды за достижения в области органической химии, химии твёрдого тела и механохимии, лазерной физики, цитологии и генетики, и других направлений.