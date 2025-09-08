DM: в Британии выбросило на пляж гигантскую тушу неизвестного животного

На пляж Сефн-Сидан в Уэльсе вынесло тушу крупного неизвестного морского существа. Это событие привлекло внимание местных жителей и туристов, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл утром на пляже в Пембри, который находится в графстве Кармартеншир. Одна из туристок, обнаружившая тушу, была поражена её размерами. Люди со всего побережья пришли посмотреть на загадочное существо.
Специалисты предполагают, что это останки кита. Эксперты проведут исследования, чтобы определить причину смерти животного. По их мнению, это могло быть вызвано болезнью, голодом или загрязнением океана пластиком.
Пляж Сефн-Сидан — популярное место отдыха для туристов и местных жителей. Появление огромной туши неизвестного существа испортило атмосферу этого живописного места, подчёркивает издание.
Ранее на побережье графства Корнуолл в Великобритании у пляжа города Сент-Айвс была замечена огромная луна-рыба.